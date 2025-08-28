Продължават огледите след пожара в урологичното отделение на болницата в Хасково. Пламъците са избухнали след запалване на климатик в приемния кабинет на отделението.

Инцидентът наложи извеждане по спешност на 11 пациенти и преместването им в други отделения. Те ще останат там поне до началото на следващата седмица, обясниха от ръководството на клиниката.

Започна и разчистване на болничните стаи, а в кабинета, където се е случил инцидентът, предстоят огледи от застрахователи. При пожара няма пострадали хора, всички са изведени навреме от дежурния медицински персонал.

Редактор: Цветисиана Костова