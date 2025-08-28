Снимка: Димитър Иванов, NOVA
-
Три години по-късно: В Бургас почитат двамата полицаи, пометени от автобус с мигранти
-
Почина едно от момичетата, скочило от влак край Клисура
-
След като шофьор се заби в блок в София: Изграждат пешеходни пътеки в района
-
Жени се сбиха в търговски център в София пред очите на деца
-
Пожар в болницата в Хасково, евакуираха пациенти (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Пожар наложи евакуацията на блок в столичния квартал „Стрелбище“
При инцидента няма пострадали хора
Продължават огледите след пожара в урологичното отделение на болницата в Хасково. Пламъците са избухнали след запалване на климатик в приемния кабинет на отделението.
Инцидентът наложи извеждане по спешност на 11 пациенти и преместването им в други отделения. Те ще останат там поне до началото на следващата седмица, обясниха от ръководството на клиниката.
Трима с опасност за живота след взрив на газова бутилка във Врачанско
Започна и разчистване на болничните стаи, а в кабинета, където се е случил инцидентът, предстоят огледи от застрахователи. При пожара няма пострадали хора, всички са изведени навреме от дежурния медицински персонал.Редактор: Цветисиана Костова
Последвайте ни