Първият вагон на бързия влак Бургас - София дерайлира при излизане от жп гара Калитиново в петък сутринта. Пострадали пътници няма, съобщават от Министерството на транспорта.

Инцидентът е станал малко след 9:00 ч. На мястото са изпратени екипи на пожарната, полицията, Спешна помощ, както и инспектори от Районната железопътна инспекция - Пловдив.

Движението на влаковете по линията София - Бургас в отсечката към момента е преустановено. За пътниците от всички засегнати влакове, ще бъде осигурен алтернативен транспорт.

