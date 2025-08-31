Владимир Стоев наистина приготвя кафето по необикновен начин, тъй като превръща всяка чаша в изкуство. И да, неговото капучино определено предизвиква усмивки, защото приготвено от него то винаги носи позитивно послание.

Той не просто знае как да приготви перфектното кафе, но успява и да му вдъхне живот.

Видове капсули за кафе

"Аз съм учил художествена паралелка в началното училище и след това, когато станах барман не намирах нищо интересно в професията, а исках да има нещо... И тогава се запалих по лате арт, когато той тепърва взе да навлиза в световен мащаб. Привлече ме много, че можеш да рисуваш, докато изливаш кафето върху млякото и да създаваш картини", сподели той.

И така, вече повече от 15 години, всяка чаша, която приготвя Влади, носи послание.

"Посланието идва от моето сърце и душа и затова се стремя да се изливам в тази чаша и да ги карам да го усещат. Най-голямата изненада е за хората, които не знаят абсолютно нищо за това, което аз правя. Наистина няма никакво значение каква националност са - емоцията винаги е една и съща и аз търся ефекта "уау". Когато те поискат едно нещо и имат едни очаквания, аз да надмина дори и тях", казва той.

А по този начин, кафетата на Влади винаги успяват да накарат хората да се усмихнат.

През годините опитният бариста признава, че е получавал всякакви поръчки - често и за предложения за брак. Наскоро една двойка му подарява суверник от сватбата си.

Климатичните промени: Как производители на кафе се борят за спасяване на плантациите си (ВИДЕО)

"Идват и да се извиняват. Да казват на близките си, че ги обичат. Една жена се беше разплакала... Много силни моменти има с комуникацията с хората, защото момента на изненадата - да ти сервират едно кафенце с "обичам те, мамо" е нещо много простичко, но придава много голям смисъл в ежедневието на хората. Това не е просто пиене на кафе, а се превръща в едно изживяване", смята Влади.

А оттук нататък мъжът ще продължи подарява усмивки на хората и си пожелава - да е винаги душевно зареден и спокоен, да може да работи все по-добре и по-добре.