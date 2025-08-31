Кадър/Видео: NOVA
-
По неофициална информация един от водачите е на 19 години
Катастрофа между две коли стана тази вечер в София. Автомобилите са се ударили на кръстовището между улиците „Цар Симеон" и „Зайчар”.
Няма данни за пострадали хора, но при сблъсъка са нанесени сериозни материални щети по превозните средства. По неофициална информация на NOVA един от водачите е на 19 години.
На мястото на произшествието са пристигнали полицейски и екип на Спешна помощ.Редактор: Калина Петкова
