Катастрофа между две коли стана тази вечер в София. Автомобилите са се ударили на кръстовището между улиците „Цар Симеон" и „Зайчар”.

Няма данни за пострадали хора, но при сблъсъка са нанесени сериозни материални щети по превозните средства. По неофициална информация на NOVA един от водачите е на 19 години.

На мястото на произшествието са пристигнали полицейски и екип на Спешна помощ.

Редактор: Калина Петкова