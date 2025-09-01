59-годишен шофьор от Бургас е с опасност за живота, след като се заби с колата си в крайпътно дърво, съобщиха от МВР. Инцидентът е от късния следобед в събота.

Мъжът се е движил между карнобатските села Соколово и Драгово. Поради шофиране с несъобразена скорост самокатастрофира. Вследствие на инцидента бургазлията е с хемоторакс и фрактури на ребрата. Той е настанен за лечение в отделение "Гръдна хирургия" в болница в Бургас. Пострадалият е с опасност за живота.

Редактор: Иван Иванов