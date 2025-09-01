Две катастрофи станаха тази сутрин в района на 168 километър на автомагистрала „Тракия“ в посока Бургас. Това съобщи кореспондентът на БТА в Стара Загора Павлина Дудева. Сигнали за двата инцидента са получени в 08:36 и 08:40 часа.

По първоначална информация и при двете катастрофи са се сблъскали леки автомобили. Няма данни за пострадали. Трафикът се регулира от служители на сектор „Пътна полиция”.

От Агенция „Пътна инфраструктура” съобщиха, че движението в района се осъществява в изпреварващата лента и апелираха шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

