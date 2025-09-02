В кома и с опасност за живота е мотористът, пострадал тежко при катастрофа, станала край Разград. Инцидентът стана в понеделник около 12:30 ч. на кръстовището между главен път Е-70 и път III-205 (Разград – Исперих), съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Разград.

Бусът е шофиран от 40-годишен разградчанин, който пътувал от Исперих към Разград. Той навлиза в кръстовището, без да спазва знак стоп и отнема предимството на движещия се по направлението Русе – Варна мотоциклет, управляван от 49-годишен мъж от Две могили, Русенско.

Моторът се блъска в предната дясна част на буса и водачът му пада на пътното платно. Пострадалият е транспортиран в болницата в Разград с пневмоторакс и фрактури на 6 ребра и ключица. Взета му е кръв за химичен анализ. Пробите за употреба на алкохол и наркотици на шофьора на буса са отрицателни.

Преди две седмици жена загина при катастрофа на кръстовището между главен път Е-70 и изхода за град Исперих.

