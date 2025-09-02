Времето се разваля отново в сряда. Следобед, главно над Западна България, ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и до полунощ на места ще превали и прегърми. По-интензивни ще бъдат явленията в планинските райони.

Вятърът за кратко ще се ориентира от северозапад, а в източната половина от страната - от североизток, където временно ще се усили до умерен. Максималните температури ще са предимно между 32 и 37 градуса, малко по-ниски на места в Югозападна България. В София – около 31 градуса.

Месечна прогноза: Какво ще бъде времето през септември

В планините ще бъде предимно слънчево. Следобед над масивите в Западна България ще се развие купесто-дъждовна облачност и привечер на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 27 градуса, а на 2000 метра – около 19 градуса.

По Черноморието ще е слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 28 и 32 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2–3 бала.

При преминаващо атмосферно смущение от запад на изток облачността над западната половина на Балканите ще е значителна, на много места с валежи от дъжд, в отделни райони придружени с гръмотевици. На изток ще се задържи слънчево и без валежи.

