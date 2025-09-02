Снимка: iStock
Синовете ѝ са в стабилно състояние
В болницата в Монтана остава майката от пострадалото при катастрофата семейство край село Смоляновци. Лечението на двете ѝ момчета ще продължи при водещи специалисти по ортопедия и лицево-челюстна хирургия в "Пирогов". Двамата бяха транспортирани с два полета на хеликоптер от болницата в Монтана за София.
Пострадалите при катастрофата в неделя на международен път Е-79 край монтанското село Смоляновци младежи от Силистра на 15 и 21 години бяха транспортирани с хеликоптер от областната болница в Монтана.
В стабилно състояние са момчетата, пострадали при катастрофата край Монтана
"Транспортирането стана възможно, след като пациентите бяха стабилизирани", каза изпълнителният директор на лечебното заведение в Монтана д-р Тони Тодоров.
"Пациентите са стабилни, контактни, адекватни, със стабилни жизнени показатели", допълни медикът.
Лекарите не препоръчват транспортиране на ранените в челната катастрофа край Монтана
Майка им е със счупена ръка. При катастрофата с четиричленното семейство от Силистра в неделя вечерта край Смоляновци загина бащата.Редактор: Петър Иванов
