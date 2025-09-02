Американският президент Доналд Тръмп заяви в радио интервю, че е „много разочарован“ от руския си колега Владимир Путин заради провала в постигането на мирно споразумение по въпроса за Украйна след срещата им в Аляска.

„Много съм разочарован от президента Путин, мога да го кажа ясно“, отговори Тръмп на въпроса дали се чувства предаден от реакцията на руския лидер. „Имахме страхотни отношения, но съм много разочарован“, каза той пред журналисти.

Ердоган: Русия и Украйна все още не са готови за лидерска среща

Американският държавен глава не уточни какви последици, ако изобщо има такива, може да последват за Русия, макар наскоро да постави двуседмичен срок за постигане на мирно споразумение, който изтича по-късно тази седмица.

Той допълни още, че не е обезпокоен от възможен съюз между Русия и Китай, въпреки че Путин се срещна в Пекин с китайския лидер Си Дзинпин преди голям военен парад.

„Изобщо не съм притеснен, не. Имаме най-силната армия в света и те никога не биха я използвали срещу нас. Повярвайте ми, това би било най-лошото нещо, което някога могат да направят“, заяви президентът Тръмп.

Редактор: Цветисиана Костова