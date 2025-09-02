Турският президент Реджеп Тайип Ердоган отговори на журналистически въпроси в самолета на връщане от Китай, където участва в среща на Шанхайската организация за сътрудничество и проведе редица двустранни срещи, включително и с руския президент Владимир Путин. След срещата си с Путин и телефонните разговори с украинския президент Володимир Зеленски Ердоган смята, че двете страни все още не са готови за лидерска среща, предаде турската държавна телевизия "ТРТ Хабер".

„По време на срещата ни с руския президент Владимир Путин обсъдихме какво може да бъде направено, за да може войната между Русия и Украйна да приключи със справедлив мир. Обсъдихме също така двустранното сътрудничество в областта на енергетиката. Турция казва от самото начало, че войната между Русия и Украйна може да приключи с преговори. Срещите в Истанбул са най-голямото доказателство за това. Нашето желание е да повишим нивото на преговорите. Надеждата за мир трябва да се превърне в търсене на решение и трайни резултати. Затова нещата трябва да бъдат поети от лидерите", заяви Ердоган.

"С Путин обсъдихме какви са заключенията му от срещата с Доналд Тръмп в Аляска и какво си е мислил по време на срещите. Срещата му с Доналд Тръмп беше много важна. Както чух мнението на Путин по този въпрос, така се чух и с украинския президент Володимир Зеленски по телефона. Имах възможността да разбера какво е мнението и на двамата, както и отново да обсъдим срещата в Аляска. Намирам за зрял подхода и на Путин, и на Зеленски. Когато казах (на Зеленски – бел. ред.), че да има инициатива за продължаване на Истанбулския процес в Турция, той каза: защо не? Но те (Русия и Украйна – бел. ред.) все още не са готови за това. Войната между Русия и Украйна може да приключи само с диалог с желание за мир“, добави турският президент.

Коментирайки геополитическата роля на Европа и Турция, турският президент определи като изключително ценна стратегия срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и президента на Русия Владимир Путин в Аляска, както и срещата между украинския президент Володимир Зеленски, европейските лидери и Тръмп в Белия дом. Ердоган почерта, че Турция е в контакт с всички страни.

„Ние сме страна, която подсили почвата за диалог по време на преките преговори в Истанбул. Както знаете, постигнахме конкретни резултати със зърнената сделка и размяната на пленници. Смятаме, че това е най-правилният подход и няма да се откажем от него. Продължаваме с конкретните стъпки в това отношение. При всяка моя среща с Путин говоря, както за зърнената сделка, така и за размяната на пленници и ще продължавам да държа това да бъде част от дневния ред. Турция е пример с това, че от началото на войната продължава да разговаря и да се среща и с двете страни, спечелила е доверието и на двете страни“, заяви Ердоган.

Редактор: Цветина Петрова