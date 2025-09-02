Украинският президент Володимир Зеленски ще се срещне в четвъртък с европейски лидери в Париж, за да обсъди с тях гаранции за сигурност, които да предотвратят руските атаки срещу Украйна, ако бъде постигнато мирно споразумение с Москва.

Украинският лидер ще се срещне с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, генералния секретар на НАТО Марк Рюте, германския канцлер Фридрих Мерц и британския премиер Киър Стармър за "интензивни дискусии относно гаранциите за сигурност на Украйна и Европа по източната ѝ граница", написа в Михайло Подоляк, съветник на началника на канцеларията на Зеленски.

Тръмп прогнозира тристранна среща между него, Путин и Зеленски

Въпросът за подкрепените от Запада гаранции за сигурност на Украйна е водещ в дипломатическите усилия за прекратяване на войната през последните седмици.

Френският президент Еманюел Макрон и британският премиер Киър Стармър, които ще съпредседателстват срещата, оглавяват т. нар. "Коалиция на желаещите", която се стреми да излезе със солидни предложения за това как да бъде защитена Украйна от бъдеща руска атака, в случай че бъде сключено мирно споразумение между Киев и Москва. Коалицията е съставена предимно от страни от Европейския съюз, но включва също Турция, Канада и Австралия.

Усилията обаче са в застой през последните месеци, тъй като правителствата заявиха, че всяка европейска военна роля във или около Украйна ще се нуждае от гаранции за сигурност от САЩ като предпазен механизъм, но имаше много малко признаци, че администрацията на американския президент Доналд Тръмп ще ги предостави.

The Telegraph: Тръмп преговаря за разполагане на частна армия в Украйна

Киев настоява за европейски миротворчески сили на територията на Украйна и гаранции за отбрана по модела на НАТО, ако членството на страната в алианса бъде изключено. Русия обаче неведнъж е подчертавала, че никога няма да толерира присъствието на западни войски в Украйна, отбелязва Франс прес.

Редактор: Цветина Петкова