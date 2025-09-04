Стартиралият политически сезон е като стария - само че нов. Това каза в ефира на "Твоят ден" по NOVA News главният редактор на MediaPool Стояна Георгиева, която коментира заедно със зам.-главния редактор на "24 часа" Юри Велев политическата обстановка в страната.

"Нека да видим какви ще са мотивите на вота на недоверие. Аз съм на мнение, че когато и да се протестира или да се адресира този проблем със "завладяната държава", там ще има редица проявления на завладените институции, подчинени не на обществен интерес, а на олигархичен", сподели Георгиева.

По думите ѝ правителството не може да стане по-нестабилно от това, което е в момента. "Както в сряда отбеляза и Бойко Борисов - то е правителство формално на малцинството, а зависи единствено от волята и желанието на Делян Пеевски", коментира тя.

Според Велев "завладяната държава" е прекалено общ лозунг, за да обхване всички проблеми на държавата. "Какво значи "завладяна държава"? Откакто се помня в България се води битка с това. Последната беше 2020 година. Как проработи това? Пет години по-късно е същото", смята той.

"Проблемите трябва да се адресират конкретно. Според проучване на "Евростат" имаме проблем с качеството на живот. То показва, че за българите основният проблем са цени и инфлация. Имаме проблеми с водата в Плевен, с пътищата и инфраструктурата. Защо партиите в парламента не са способни да достигнат поне по един от тези въпроси до надпартиен консенсус", попита зам.-главният редактор на "24 часа".

"Факт е, че България е мишена и е изключително уязвима откъм хибридни атаки от страна на Русия", коментира Георгиева инцидента с GPS сигнала при кацането на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на летището в Пловдив в неделя.

Според Велев теренът е изключително хлъзгав откъм наративите. "Чух изслушването на министър-председателя Росен Желязков в Народното събрание по въпроса със заглушаването на GPS сигнала и се оказа, че всичко е точно. Което не попречи въпросът да стигне лично до президента Тръмп", каза той.

"Светът остана с впечатление, че една проруска държава върши лоши работи", допълни Велев.

"Очевидно няма такова ниво нито на комуникация, нито на компетентност. Това е един много злощастен пример за начина, по който България стои като държава", смята Георгиева.

"За мен основният въпрос, който остана неизяснен, е какво точно се е случило. Не сме чули нищо от екипажа. Как се стигна до това разминаване на разказите за случката", попита Велев.

Според Георгиева службите в другите държави са много по-прозрачни от българските.

Целия разговор гледайте във видеото.

