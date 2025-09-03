Италия обмисля да засекрети полетите на висшите държавници след инцидента със самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен над България. GPS-навигацията на машината беше заглушена, а проверките включват и възможна руска намеса.

След инцидента държавите от Европейския съюз започнаха дебат как да направят полетите на лидерите си по-сигурни срещу електронна намеса. Затова Италия вероятно ще ограничи до минимум информацията за полетите на висши политици, която до този момент се предоставяше на сайта на Министерския съвет. Предвижда се и специализираните сайтове за проследяване на самолети да нямат достъп до данните за тези полети.

Междувременно американският президент Доналд Тръмп коментира инцидента.

„Имала е интересно събитие. Тя е голяма жена. Никой не знае откъде е дошло, но са ѝ отнели възможността да използва телефона. Понякога това е хубаво нещо. Ако ми се беше случило на мен, щях да съм щастлив”, каза Тръмп.

