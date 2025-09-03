Снимка: БТА
-
Нов политически сезон, нови заплати: Депутатите вече с близо 8000 лв.
-
Доц. Милен Любенов: Опит за избор на главен прокурор ще доведе до много сериозни масови протести
-
Заглушеният GPS сигнал на самолета с Фон дер Лайен: Научаваме ли винаги за проблеми в сигурността ни първо от чужбина
-
Путин заяви готовност за разговор със Зеленски
-
Ивайло Мирчев поиска оставката на вицепремиера Зафиров заради визитата му в Китай
-
Жечо Станков: Заради дълговете към "Боташ" "Булгаргаз" може да фалира и хората да останат без парно
„Ако ми се беше случило на мен, щях да съм щастлив”, коментира Доналд Тръмп
Италия обмисля да засекрети полетите на висшите държавници след инцидента със самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен над България. GPS-навигацията на машината беше заглушена, а проверките включват и възможна руска намеса.
Навигационната система на самолета, с който Фон дер Лайен кацна у нас, е била заглушена от Русия
След инцидента държавите от Европейския съюз започнаха дебат как да направят полетите на лидерите си по-сигурни срещу електронна намеса. Затова Италия вероятно ще ограничи до минимум информацията за полетите на висши политици, която до този момент се предоставяше на сайта на Министерския съвет. Предвижда се и специализираните сайтове за проследяване на самолети да нямат достъп до данните за тези полети.
Рюте: НАТО работи за предотвратяване на руското заглушаване на граждански полети
Междувременно американският президент Доналд Тръмп коментира инцидента.
„Имала е интересно събитие. Тя е голяма жена. Никой не знае откъде е дошло, но са ѝ отнели възможността да използва телефона. Понякога това е хубаво нещо. Ако ми се беше случило на мен, щях да съм щастлив”, каза Тръмп.Редактор: Румен Лозанов
Последвайте ни