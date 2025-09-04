Заглушена ли е била от Русия навигационната система на самолета, с който председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен кацна у нас? Слух ли е, че на пилотите им се е наложило да използват хартиени карти, за да стигнат по летището в Пловдив? Тези въпроси коментира авиоекспертът Тодор Иванджиков в ефира на NOVA News.

„Не знаем къде е истината, тъй като нямаме обратна връзка от пилотите“, заяви експертът, като уточни, че заглушаването на GPS сигнали се случва чрез силен радиосигнал от определена точка на земята или въздуха. Въпреки това, според него, в авиацията съществува система за дублиране на навигационните технологии, което означава, че подобен проблем не представлява риск за пътниците.

„Това, че се губи GPS сигнал, не означава, че има опасност за пътниците“, поясни той. Загубата на сигнал е често явление в определени зони по света. Това е характерно за райони на военни конфликти, където подобни „черни зони“ са обозначени и пилотите, както и авиокомпаниите, са добре информирани за тях".

По отношение на слуховете, че пилотите използват хартиени карти вместо електронни навигационни системи, Иванджиков беше категоричен: „Повечето компании използват електронни карти, така че не вярвам тези слухове да са верни“.

В подкрепа на думите на експерта е и становището на платформата за следене на полети Flightradar24.com, която твърди, че GPS сигналът в засегнатия район е бил добър през цялото време. „Може би е имало някакъв минимален проблем, но със сигурност не е свързан със сигнала“, посочват от там.

Иванджиков допълни, че заглушаването в района на България, Румъния и Босфора е явление, което се наблюдава сравнително често след 2022 г., но то не застрашава безопасността на полетите.

