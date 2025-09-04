Депутатите изслушаха премиера Росен Желязков заради проблема с GPS сигнала при кацането на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на летището в Пловдив в неделя. За това настояха от ПП-ДБ.

Деактивираната навигационна система принуди пилота на самолета да кацне, използвайки хартиени карти.

⇒ По думите на Желязков още от началото на войната в Украйна се води радиоелектронна борба, която включва умишлени смущения в радиочестотния спектър. Интерференцията не е била насочена конкретно към един или друг въздухоплавателен обект.

⇒ Системите на борда на самолета са били в изправност, машината е била водена непрекъснато от Ръководство въздушно движение (РВД) и самолетът е бил видим от системите за наблюдение на въздушното пространство. Забавянето на полета е било в рамките на около 5 минути, което е допустимо, заяви Желязков.

⇒ На основание спешно обсъждане в оперативен порядък информация от структурите с правомощия за контрол на радиочестотния спектър – Комисията за регулиране на съобщенията, Държавна агенция "Национала сигурност" и РВД за GPS сигналите на земята не са констатирани смущения или спуфинг в района на летище Пловдив с въздействия на средства и системи, използвани за въздушна навигация и кацане, каза Желязков.

⇒ Не са получени доклади за такова въздействие от другите въздухоплавателни средства, прелитащи в района през посочения период, добави той. От разговора между командира и екипажа, и на екипажа и ръководителя на полета няма индикация за притеснения от страна на пилота. Ситуации със загуба на GPS сигнал са многократно тренирани и са налични стандартни процедури за действие, увери Желязков.

⇒ През цялото времетраене на полета транспондерът е излъчвал постоянно с добро качество на GPS сигнала, няма индикация за наличие на продължителни смущения и заглушаване, каза премиерът. Случаи на частично или пълно прекъсване на GPS сигнали са нормални в Европа и в България, особено в гъсто населени райони, посочи още той.

⇒ Аеронавигационни събития, свързани със смущения в GPS сигналите като цяло, не се квалифицират като инциденти, които да предполагат задължително разследване от компетентен органи съгласно действащата нормативна уредба, каза още министър-председателят. Премиерът подчерта, че подобни случаи не се третират като инциденти, тъй като са осигурени всички необходими средства и процедури, които да осигурят безопасно изпълнение на полетите. Крайната преценка за необходимостта да разследване е на Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътен транспорт. От страна на Гражданска въздухоплавателна администрация (ГВА) е извършена необходимата проверка, посочи още Росен Желязков.

⇒ Той увери, че наличните в ДАНС технически средства не са констатирали смущения на 31 август в района на летище Пловдив, същото е потвърдено и от координация с КРС и РВД. Въоръжените сили на Русия разполагат със системи за заглушаване и нарушаване на сигналите на системата GPS, каза Желязков. Премиерът подчерта, че начините и средствата за водене на радиоелектронна война от Русия с базирани системи на полуостров Крим правят така, че от Хелзинки до Триполи има смущения в радиочестотния спектър, които са целенасочено таргетирани към спътниците на GPS системите.

Той беше категоричен, че не става дума за хибридна атака, а за нарушение в честотите.

♦ Данните от няколко платформи за мониторинг на смущения в глобалната система за навигация (GPS) показват, че за периода 00:00-24:00 ч. на 31.08.2025 г. над България са наблюдавани зони с различна степен на нарушения в GPS сигнала. Най-значителни са по черноморско крайбрежие (над 50%). От 537 полета за денонощието, 54 са докладвали за констатирани нарушения в сигнала.

Как протече заседанието в НС

Заседанието в пленарната зала започна с изказване на вносителите на искането за изслушване. Атанас Атанасов поиска да разбере имало ли е руска намеса и кой е информирал европейските власти.

"Кои са тези бългрски власти, извършена ли е проверка от ГВА, какво мерки сте предприели Вие, като премиер, и компетентните институции за обезпечаване на пловдивското летище. Извършва ли ДАНС монторинг за зловредни намеси и има ли протокол за действие", запита той.



Премиерът отговори - няма данни за външна намеса.



"Случаите на частични или пълни прекъсвания на GPS сигнали са напълно нормални в Европа и България, особено в гъстонаселени райони. Системите на борда на самолета са били в изправност. Официален орган или институция не е информирал ЕК за това", заяви Желязков.

И уточни, че такива случаи не се определят като инциденти, а само се докладват.

Стигна се и до размяна на реплики.



"Ясно е, че това изслушване е Ваше лично желание. Вие споменахте дума, която сме смути - "дезинформация". Когато Вие в качеството си на народен представител твърдите, че институциите дезинформират, Вие държите спусъка", каза премиерът.

Атанасов отговори: "Вие ме обвинявате, че аз искам да разрушавам доверието. Вие го разрушавате. Тук остава да виси въпросът кой дезинформира обществото - ЕК или министър-председателят."

"Аз много ясно казах, че начините и средствата за водене на радиоелектронна война от Русия са с базирани системи на п-в Крим. Те създават това, че от Хелзинки до Триполи има смущения в радиочестотния спектър, които са целенасочено таргетирани към спътниците на GPS системата. Но това не е инцидент, който е свързан с конкретния полет", посочи, Желязков.

"По времето на Петков и Денков е имало три пъти повече инциденти отколкото по времето на Желязков", каза още той.

Премиерът подчерта, че подобни смущения в честотите нарастват след конфликта в Украйна.