Работник е пострадал тежко при трудов инцидент в завод „Арсенал" в Казанлък. Злополуката е станала днес преди обед в един от цеховете на оръжейния завод.

Пострадалият мъж незабавно е транспортиран в МБАЛ "Д-р Христо Стамболски" в Казанлък. По неофициална информация той е с тежка травма в коремната област. Лекарите оценяват състоянието му и предприемат всички необходими мерки за стабилизирането му.

Причините за инцидента тепърва ще се изясняват. На място са уведомени компетентните органи, включително Инспекцията по труда, които ще започнат разследване на обстоятелствата, довели до поредната злополука в предприятието.

Този инцидент е пореден в черната хроника на оръжейния завод, където през последните години зачестиха инциденти, някои от които завършили с жертви.

Очаква се официална информация от ръководството на "Арсенал" АД и отговорните институции по-късно през деня.