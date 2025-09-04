-
Според Евелина Славкова едни ще протестират за "завладяната държава", а други - срещу еврото и цените
"Много ми се ходи на протест. Приятно е да ходиш, да пиеш бира и да викаш "що не работят ония там", заяви с ирония лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в отговор на въпрос дали се притеснява от протести. Коментарът му бе повод за анализ на "горещата политическа есен" от социолога Евелина Славкова от агенция "Тренд" в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS, която очерта две основни линии на протестна активност, които ще наблюдаваме.
Според социолога Евелина Славкова, България със сигурност я очаква протестна есен, като недоволството ще се развива по две паралелни линии.
Доц. Милен Любенов: Опит за избор на главен прокурор ще доведе до много сериозни масови протести
"Едната линия вчера я наблюдавахме, свързана с правосъдие за всеки, със съдебна реформа, завладяната държава, свързана с "Продължаваме промяната - Демократична България". Вторият протест, който официално е анонсиран и ще започне на 13-ти септември, е свързан с "Възраждане" - с темата с еврото, цени и т.н.", обясни Славкова.
Тя обаче подчерта, че към момента потенциалът на тези протести е ограничен и те трудно биха мобилизирали широка обществена подкрепа извън твърдите си симпатизанти.
"Тези протести няма да са един вчера и един на 13-ти, а със сигурност ще имат своето продължение. Въпросът е колко интензивни ще бъдат и колко души ще успеят да мобилизират. Но само по себе си е видно, че някаква протестна дейност и напрежение ще текат. По-скоро изглеждат по-партийни и по-затворени. Те са капсулирани в рамките на избирателите и симпатизантите на дадените политически сили", коментира социологът.
Славкова обърна внимание и на предстоящия пети вот на недоверие към правителството, който този път е внесен и от ПП-ДБ. "Това, което прави специфичен този вот на недоверие, е присъствието и внасянето му от "Продължаваме промяната - Демократична България", защото, ако припомним, в останалите вотове те не участваха с аргумента, че не биха искали властта да падне, защото за тях е изключително важно довършването на интеграцията на България към Еврозоната", завърши анализа си тя.Редактор: Мария Барабашка
