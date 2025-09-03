Новата есенна сесия на парламента започна с остри политически декларации, които носят белезите на предизборна реторика. На фона на заявките на партиите, напрежението между правителството и президента ескалира заради спорове около назначаването на нов шеф на ДАНС. Според политолога доц. Милен Любенов, който беше гост в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS, макар настоящата ситуация да не предполага предсрочни избори, няколко фактора могат да дестабилизират управлението в началото на следващата година.

В първия ден от новия политически сезон парламентарните партии очертаха своите приоритети, като в изказванията им ясно пролича предизборна реторика. „Това, което чухме днес, поне от опозиционните партии, много наподобява на предизборна реторика, но това по нищо не се отличава от реториката им и преди парламентарната ваканция“, коментира доц. Милен Любенов. Той отбеляза, че макар ГЕРБ да подкрепя четиригодишен мандат, лидерът на партията Бойко Борисов е определил правителството като нестабилно.

Въпреки това, според политолога, към днешна дата политическите реалности не позволяват да се стигне до предсрочни парламентарни избори. Ситуацията обаче може да се промени в началото на следващата година поради две основни причини – влошаваща се социално-икономическа обстановка и въпроси, свързани със съдебната реформа. Любенов посочи, че очакваното решение на Конституционния съд и евентуален опит на Висшия съдебен съвет с изтекъл мандат да избере нов главен прокурор, биха могли да доведат до „много сериозни масови протести“.

Опозицията в лицето на ПП-ДБ и „Меч“ вече анонсира внасянето на вот на недоверие на тема „Вътрешна сигурност“. Доц. Любенов е скептичен, че подобен ход може да доведе до съдържателна промяна, тъй като темата за корупцията и „завладяната държава“ е на дневен ред от над 15 години, а управляващите вече са избрали голяма част от регулаторите и контролните органи. Той добави, че макар да има потенциал за протести, те към момента нямат мащаба от 2020 г., но общественото недоволство и спадащият рейтинг на правителството са фактори, които не трябва да се подценяват.

Друга тема, която предизвика напрежение, е посещението на вицепремиера Атанас Зафиров и делегация от БСП на военен парад в Пекин, което предизвика искане за оставката му от страна на ПП-ДБ. Според доц. Любенов, това не би трябвало да доведе до вътрешно напрежение в управлението, тъй като ГЕРБ са избрали БСП за партньор с ясното съзнание за техния политически облик. По-сериозният проблем е външнополитическият.

„Зафиров се нареди до Путин и Ким Чен-ун на практика. Всички азиатски диктатори бяха на този форум. От Европейския съюз – Фицо, представители на Унгария и български представители. Това дискредитира българското правителство, защото в западната преса не пише, че участват представители на БСП, а пише „представители на българските официални власти“, коментира политологът. Той смята, че този акт трябва да доведе до реакция от страна на Партията на европейските социалисти (ПЕС), тъй като БСП няма нищо общо с ценностите на европейската социалдемокрация.

Редактор: Мария Барабашка