Подадохме сигнал в прокуратурата и КПК срещу Пеевски за това как управлява държавата - чрез компромати и папки, с които държи политици със заплаха за повдигане на обвинения. Надали тандемът Славчев и Сарафов ще се задвижи срещу Пеевски, но сме длъжни да действаме институционално. Това съобщи в кулоарите на парламента депутатът от ПП-ДБ Божидар Божанов.

Божидар Божанов: Ще проведем индивидуална среща с МЕЧ за вота на недоверие

"Това е отпор срещу завладяването на институциите. Предлагаме и специална реформа по отношение на СРС. Как се мотивира и извършва подслушването и как се унищожават събраните данни. Внасяме и изменения в Закона за електронната идентификация, така че гражданите да могат да използват е-услуги от телефона си. Така бизнесът и икономиката ще бъдат максимално облекчени. Това е дългосрочен начин за освобождаване на завладяната държава. СРС трябва да се пазят докогато има нужда от тях, ние предлагаме на тези за националната сигурност срокът да се намали от 15 години на 10. Когато приключи едно досъдебно производство няма нужда да бъдат съхранявани. В момента сериозно се злоупотребява със СРС-тата. Предлагаме цялостна реформа на режима. Ще внесем и законови промени, за да не може прокуратурата да си наглася удобни съдии", обобщи Божанов.

Втори ден политически престрелки в парламента заради визитата на Зафиров в Китай (ОБЗОР)

Народният представител Ивайло Мирчев отново засегна темата за визитата на вицепремиера Зафиров в Китай, акцентирайки на факта, че той не е бил в качеството си на турист там. "Това е огромно унижение за Желязков и Борисов, които са големи евроатлантици. Очевидно има тежък разнобой в коалицията и единственото решение е оставка на Зафиров, за да запазят достойнството си. Иначе Фон дер Лайен или някой друг ще трябва да обяснява как ГЕРБ си сътрудничи със Северна Корея", коментира той.

Мирчев призова за разследване на спряната навигация на самолета на Фон дер Лайен. Той отхвърли предложението на Бойко Борисов за обща президентска кандидатура.

Депутатът от ПП-ДБ осъди побоя над полицейския шеф в Русе и призова за разследване.

Редактор: Цветина Петкова