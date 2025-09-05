Българските тенис-таланти Иван Иванов и Александър Василев стигнаха до полуфиналите на сингъл на Откритото първенство на САЩ при юношите. Шампионът от "Уимбълдън" се наложи в три сета над Макс Шьонхаус (Германия), а Василев победи представителя на домакините Андрю Джонсън, който играе с уайлд кард.

Водачът в основната схема в Ню Йорк ще срещне казахстанеца Зангар Нурланули. Василев пък ще се изправи срещу бразилеца Луис Гуто Мигел.

Българинът Иван Иванов спечели „Уимбълдън" при юношите (ВИДЕО)

Трениращият в академията на Рафаел Надал българин дръпна с 3:0, 4:1, 8:2 и накрая се поздрави с успеха. За да стигне до тук, шампионът при юношите на "Уимбълдън" надигра на осминафиналите на сингъл Максимус Дюсо (САЩ) със 7:6(3), 6:4 за 1:38 часа игра.

Александър Василев беше много по-солиден и не позволи нито един пробив срещу американския си съперник, като в цялата среща се изправи пред три точки за пробив, които отрази.

Василев взе мача за час и 36 минути, взимайки две подавания на Джонсън в първия сет и едно във втория. Полуфиналистът от Уимбълдън и №4 в схемата Василев в предишния етап на турнира надви със 7:5, 4:6, 7:6(7) Ян Кумсат (Чехия).

