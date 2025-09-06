Тя е истинска звезда на международния фолклорен фестивал „Синият Дунав“ във Видин – неповторимата Баба Дешка. С неподражаемото си чувство за хумор и колоритен дух, на Деня на Съединението тя посреща десетки деца, за да ги научи не просто на занаят, а на урок по родолюбие – как да вплетат цветовете на българското знаме в гривна за късмет.

В празничния 6 септември, сред пъстрата атмосфера на фестивала в крайдунавския парк във Видин, Баба Дешка е събрала около себе си малки и големи. В специалната ѝ работилница тя не върти баници, а преплита конци – бял, зелен и червен. Задачата е децата сами да изплетат своята „трибагреница“.

Работилницата на Баба Дешка е само част от богатата празнична програма във Видин. Фестивалът „Синият Дунав“ предлага куклен театър, различни ателиета и много музика, като привлича жители и гости на града. Но именно в малките жестове, като плетенето на трибагреница, се крие най-силният урок – този за паметта и приемствеността, предадени с любов от поколение на поколение.