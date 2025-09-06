Окръжна прокуратура в Разград внесе обвинителен акт срещу 19-годишния шофьор, причинил тежката катастрофа с три жертви на 6 юли в Разград. Във фаталната нощ водачът управлява автомобила на своя баща, губи контрол и се блъска в масите на заведение. В момента на удара там се намирали тримата мъже, които са загинали на място.

Предстои Окръжният съд в Разград да насрочи първото заседание по делото.

Редактор: Дарина Методиева