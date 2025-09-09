-
Българският пазар на хранителни стоки остава стабилен вече повече от три месеца, въпреки неблагоприятните климатични условия и някои търговски практики, които все още не са на най-високо ниво. Това заяви в ефира на предаването „Твоят ден" по NOVA NEWS Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата .
„Имаме сравнително добра конкурентна среда и повече от 100 дни пазарът се развива спокойно. Следваме нормалния сезонен фактор за лятото. България е част от европейския пазар и това ни дава предимството да имаме стабилни доставки, дори при по-слаба местна реколта", подчерта Иванов.
„Еврото – въпроси и отговори”: Какви са правилата срещу необосновано поскъпване
►Плодове и зеленчуци: скъпи плодове, но стабилизиране при цените
Според Владимир Иванов 2025 г. е „годината на скъпите плодове". Въпреки това благодарение на добрите реколти в съседните държави и вноса, цените на кайсиите и прасковите дори са отбелязали лек спад. При краставиците е отчетен скок от около 50 стотинки през последните седмици, но сега тенденцията е обратна заради увеличено предлагане.
Дините вече са на пазарно равновесие, а стойностите им са почти идентични с тези от миналата година.
►Основни продукти: стабилитет при брашно, захар и олио
На световния пазар захарта е поевтиняла под 500 долара, което се отразява и у нас – в магазините вече се предлага и под 1,40 лв. Брашното също запазва стабилни нива, с малки вариации в рамките на няколко стотинки дневно. Олиото остава добре обезпечено, въпреки слабата реколта от миналата година.
►Леко поскъпване на яйца и млечни продукти
При яйцата е отчетено плавно покачване с около 3 стотинки, а при сиренето – с около 10 стотинки.
Държавата ще публикува всеки ден цените на 101 групи продукти
►Месо: свинското е най-устойчиво
„Свинското месо е може би най-стабилният продукт – с най-добро и устойчиво предлагане. Това се дължи на добре задоволения европейски пазар", поясни още председателят на ДКСБТ.
Целия разговор гледайте във видеото.
