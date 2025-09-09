-
Нови кадри показват боя над полицейския шеф, пред NOVA говорят съпругата му и мъжът, който е бил с него
"Отделни парченца от пъзела не могат да дадат цялата картина", заяви адвокатът към Синдикален алианс "Сигурност"
Рано е да се каже какво се е случило. И това не е клише. Не са събрани доказателства. Не са събрани факти. Отделни парченца от пъзела не могат да дадат цялата картина. Обществото беше поставено в ролята на съдебни заседатели, които трябва да произнесат присъдата, преди да са чули фактите. И разбира се, се чуха най-противоречиви заключения. Това заяви в „Интервюто в Новините на NOVA“ адвокатът към Синдикален алианс "Сигурност" В МВР Галентин Грозев, коментирайки случая с бития началника на русенската полиция.
По думите му версиите, включително и на МВР са противоречиви. "А истината е, че този, който трябва да говори, е прокурорът по делото. Той събира информацията, той е господар на процеса в наказателното производство преди съда. Той трябва да говори, когато има какво да каже. Не е правилно друг, освен прокурорът, да обяснява какво е правила прокуратурата. В случая не е ясно. А щом не е ясно - трябва да се изчака да се съберат фактите", обясни той.
И подчерта, че в момента по случая няма факти, а има само предположения. "Има тежки политически изказвания. Има опит обществото - и да се поляризира, и да започне то да разследва, без да има необходимите нито качества, нито безпристрастност. Видя се как се поляризираха нещата на две посоки, което не е правилно", категоричен е адвокатът.
Редактор: Станимира Шикова
