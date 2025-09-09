За първи път говори жената на пребития шеф на полицията в Русе старши комисар Николай Кожухаров. Пред камерата на NOVA застана и мъжът, който е бил с полицейския началник. В същото време възникна буря от въпроси, след като в сайта на „Българските елфи” бяха пуснати два записа, които показват секундите преди конфликта и началото на боя. Според едната страна по случая - кадрите доказват, че четиримата обвинени младежи са били нападнати. Другата страна вижда на записа точно обратното- че момчетата започват агресията.

Записите повдигнаха нови въпроси вместо да дадат отговор кой виновен. Първите кадри, публикувани на страницата на "Българските елфи", бяха разчетени от защитата на четиримата младежи като подкрепа за тяхната теза. А именно, че младежите, които към момента са в ареста по обвинение за боя над Кожухаров, са били нападнати безпричинно от спътника на шефа на русенската полиция.

По-късно от МВР бяха категорични, че записите са поне два. На втория се вижда ясно моментът, в който спътникът на старши комисар Николай Кожухаров прави опит да спре движещата се кола. Причината - била много шумна. Но вместо момчетата в автомобила да си вземат бележка - нападат спътника на Николай Кожухаров.

И тъй като всички се надяват съдът да каже къде е истината - и от съда, и от прокуратурата обявика, че всички налични записи вече са при тях и се се прави експертиза доколко те са автентични и дали не са били манипулирани. Резултатите от тези експертизи трябва да бъдат готови преди петък, когато Апелативният съд във Велико Търново ще заседава по мерките за неотклонение на четиримата задържани и ще реши окончателно дали остават в ареста.

Записите, качени от "Българските елфи", са три. Това, което се вижда на тях, е как мъжът, който е с шефа на русенската полиция, се приближава към колата откъм страната на шофьора. Оттам нататък версиите на двете страни се разминават. Георги Димитров, който е бил с полицейския началник, застана пред камерата на NOVA.

"Може би моето ръкомахане е предизвикало такова впечатление, че съм опитал да спра колата. По никакъв начин не съм. Не казвам, че е дрифтил. Не казвам, че е бил с висока скорост. Това си е мое предположение, според мен скоростта си е висока. Колата мина може би на 1 метър от децата", разказва Георги Димитров, участник в инцидента и съсед на старши комисар Кожухаров. И допълва, че затова е ръкомахал: "За да поискам някакво обяснение все пак".

По думите на Георги Димитров, той предупреждава да са по-внимателни, но е бил нападнат. "Дръпнах се назад, при което подпрях вратата. Да избегна при последващ конфликт някой да слезе. Те ме избутаха, аз паднах и вече всичко става на кадър", твърди той.



Димитров не е видял старши комисар Николай Кожухаров да се легитимира, но по думите му "крещял, че е полицай". На въпрос видял ли е кога полицейският началник е бил ударен отговори: "Не, не съм видял. Не мога да кажа".



На метри от случващото се е и съпругата на старши комисар Николай Кожухаров. "Викаше се, псуваше се. Не съм го видяла кога и как се е легитимирал", разказва Диана Петрова, съпруга на Николай Кожухаров

Всичко започва след като групата чува шум от бързо движеща се кола. Диана твърди, че не е видяла кой е започнал боя. Чула викове и се обърнала да види какво става. "Просто видях моя мъж да се държи за кръста. При което помислих дали някой да не го е наръгал с нещо. Отидох да го проверя да няма някъде нещо - кръв", заяви Петрова.



На кадрите се виждат две патрулки и линейка, като спешният автомобил си тръгва минута по-късно без пациент. Близките на четиримата обвинени младежи продължават да твърдят, че те са били нападнати. Адвокатът на 15-годишното момче заяви, че кадрите опровергават тезата на полицията и прокуратурата.

"Това е един провокиран случай от Кожухаров и неговия съсед, приятел, спътник... който е. Спира кола. Виждаме нанасяния на удари от възрастния отвън на шофьора и след това развитието на случая", твърди Методи Лалов, адвокат на обвиняемия.



По думите на Лалов, по време на процеса на първата инстанция, записите от охранителни камери не са гледани, а е използвана само направената им експертиза.



"Съдия Милена Пейчева от Окръжен съд- Русе казва с определението, с което е задължала 15-годишния младеж, че е проявена непровокирана агресия. Чакайте, видяхме провокирана агресия. Удар. Пръв", твърди защитникът.



От МВР са категорични - всички записи са предадени на разследващите. "Този запис от "БГ елфите", по мое виждане, не знам доколко е коректен. Защото се появи друг запис - този на "БГ елфите", на който не се вижда как другият пострадал, който е с разбита и зашита устна, се дърпа, защото се опитват да му бъде нанесен удар", заяви Филип Попов, зам.-министър на вътрешните работи.

От Окръжния съд в Русе излязоха с официално становище по казуса със старши комисар Кожухаров. Съдиите уверяват обществеността в своята обективност и заявяват, че работят съобразно закона и вътрешното си убеждение, при съблюдаване на основните принципи, които гарантират равенство на страните, справедлив процес и правна сигурност за всички граждани.

Политическа реакция, след като тези записи станаха публични. Политическа реакция след като тези записи станаха публични. От "Демократична България" внесоха искане за изслушване на премиера Росен Желязков и искат оставката на вътрешния министър Даниел Митов. Аргументът им е, че обществото е било дезинформирано.

„Това, което видяхме, е една откровена лъжа и опити от страна на МВР да дезинформира обществото за пореден път. Както се е случило и не веднъж. Това, което се вижда на камерите, е, че правилната версия е тази на обвинените. Затова ние считаме, че в МВР вече е време за оставки. И ако това не се случи - премиерът трябва да поиска оставката на вътрешния министър”, заяви Ивайло Мирчев от „Демократична България”.

„Не виждам по какъв начин този запис и искането на ПП-ДБ по някакъв начин кореспондират с действията на МВР. Още в същия ден министър Митов и ръководството на МВР предприеха всички необходими действия. Бяха на място в Русе, за да се запознаят лично със случая. Гласният секретар, както и министър Митов - разпоредиха колеги от ГДНП да отидат в Русе, за да бъде обективно разследването. Така че - тези щения на ПП-ДБ по никакъв начин не кореспондират с реалността и с това, което се е случило на практика”, подчерта от своя страна зам.-министърът на МВР Филип Попов.

Зад служителите в министерството обаче застанаха от синдикалния алианс "Сигурност" в МВР. В декларация те обявиха, че искат пълно и всестранно разследване. По думите им в момента само се нагнетява обществено напрежение.

"Започва да се приема за нормално някои хора - или някои социални групи, или професионални групи - да бъдат демонизирани и сатанизирани. И да се твърди, че на тях е нормално да им се случват лоши неща. Не казваме някой да бъде прикрит. Едновременно с еднакво усърдие трябва да се работи", категоричен е Галентин Грозев, адвокат към Синдикален Алианс "Сигуност" в МВР.