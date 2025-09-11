Властите са взели отпечатъци от обувките на нападателя и имат видео, на което се вижда стрелецът

Заподозреният в убийството на десния инфлуенсър Чарли Кърк все още не е намерен, съобщава ФБР, но се смята, че е на колежанска възраст. Длъжностни лица публикуваха две снимки на „лице, представляващо интерес“ по случая. 

 

Влиятелният американски десен инфлуенсър и политически активист беше застрелян в университет в щата юта. Това стана по време на публичен дебат, в присъствието на няколко хиляди души. Издирването на стрелеца продължава.

Видео: Ройтерс

ФБР обяви, че разполага с оръжието на убийството - мощна пушка, намерена в гориста местност, откъдето стрелецът е избягал. Властите са взели отпечатъци от обувките на нападателя и имат видео, на което се вижда стрелеца. Той е бил на покрив на съседна сграда, стрелял е вероятно от 130 метра разстояние. След като е произвел изстрела, незабавно е избягал. Движенията му са проследени и полицията смята, че той ще бъде заловен скоро.

Доналд Тръмп ще удостои посмъртно Чарли Кърк с най-високото гражданско отличие в САЩ

24 часа след стрелбата, задържан все още няма. Полицията задържа двама души за кратко, но ги освободи няколко часа по-късно. Властите все пак имат идея за заподозрения: „Това лице изглежда е на колежанска възраст. Уверени сме в способността си да го проследим. Ако не успеем да го идентифицираме незабавно, ще се обърнем към обществеността за помощ, както и към медиите, за да разпространим снимката му”, каза специалният агент на ФБР Робърт Болс.

Полицията също е успяла да проследи придвижването на стрелеца: „В 11 часа и 52 минути сутринта обектът пристигна в кампуса. Проследихме движенията му в кампуса, през стълбищата, до покрива и до мястото на стрелбата. След стрелбата, знаем как се е придвижил от другата страна на сградата, скочил и е избягал през жилищен квартал”.

Повече от 3000 посетители на събитието в университета „Юта Вали” стават свидетели на бруталното убийство.  „Изглеждаше сякаш е бил улучен, директен изстрел право в сърцето. Веднага щом беше уцелен, той падна назад и настрани. Публиката падна на колене. Останах малко прав, защото исках да видя дали някой ще види стрелеца, дали ще скочи върху него. Не видях нищо подобно”, разказа очевидец.

Откриха оръжието, с което Чарли Кърк беше убит

Заради консервативните си възгледи и влиянието си сред младите, Кърк се превръща в близък съюзник на Доналд Тръмп и е важна част от предизборната му кампания през 2024-та година. Президентът заяви: „Чарли беше патриот, посветил живота си на каузата за открития дебат и на страната, която толкова много обичаше - Съединените щати. Той се бореше за свобода, демокрация, справедливост и за американския народ. Той е мъченик за истината и свободата и никога не е имало някой, който да е бил толкова уважаван от младите хора”.

Чарли Кърк многократно защитава правото за притежание на оръжия, заема твърда позиция срещу абортите и се обявява против равните права на жените и ЛГБТ общностите.

Редактор: Емил Йорданов
Източник: Sky News, Галина Петрова

Последвайте ни