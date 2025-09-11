Заподозреният в убийството на десния инфлуенсър Чарли Кърк все още не е намерен, съобщава ФБР, но се смята, че е на колежанска възраст. Длъжностни лица публикуваха две снимки на „лице, представляващо интерес“ по случая.

We are asking for the public's help identifying this person of interest in connection with the fatal shooting of Charlie Kirk at Utah Valley University.

1-800-CALL-FBI

Digital media tips: https://t.co/K7maX81TjJ pic.twitter.com/ALuVkTXuDc — FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity) September 11, 2025

Влиятелният американски десен инфлуенсър и политически активист беше застрелян в университет в щата юта. Това стана по време на публичен дебат, в присъствието на няколко хиляди души. Издирването на стрелеца продължава.

Видео: Ройтерс

ФБР обяви, че разполага с оръжието на убийството - мощна пушка, намерена в гориста местност, откъдето стрелецът е избягал. Властите са взели отпечатъци от обувките на нападателя и имат видео, на което се вижда стрелеца. Той е бил на покрив на съседна сграда, стрелял е вероятно от 130 метра разстояние. След като е произвел изстрела, незабавно е избягал. Движенията му са проследени и полицията смята, че той ще бъде заловен скоро.

Доналд Тръмп ще удостои посмъртно Чарли Кърк с най-високото гражданско отличие в САЩ

24 часа след стрелбата, задържан все още няма. Полицията задържа двама души за кратко, но ги освободи няколко часа по-късно. Властите все пак имат идея за заподозрения: „Това лице изглежда е на колежанска възраст. Уверени сме в способността си да го проследим. Ако не успеем да го идентифицираме незабавно, ще се обърнем към обществеността за помощ, както и към медиите, за да разпространим снимката му”, каза специалният агент на ФБР Робърт Болс.

Полицията също е успяла да проследи придвижването на стрелеца: „В 11 часа и 52 минути сутринта обектът пристигна в кампуса. Проследихме движенията му в кампуса, през стълбищата, до покрива и до мястото на стрелбата. След стрелбата, знаем как се е придвижил от другата страна на сградата, скочил и е избягал през жилищен квартал”.



Повече от 3000 посетители на събитието в университета „Юта Вали” стават свидетели на бруталното убийство. „Изглеждаше сякаш е бил улучен, директен изстрел право в сърцето. Веднага щом беше уцелен, той падна назад и настрани. Публиката падна на колене. Останах малко прав, защото исках да видя дали някой ще види стрелеца, дали ще скочи върху него. Не видях нищо подобно”, разказа очевидец.

Откриха оръжието, с което Чарли Кърк беше убит

Заради консервативните си възгледи и влиянието си сред младите, Кърк се превръща в близък съюзник на Доналд Тръмп и е важна част от предизборната му кампания през 2024-та година. Президентът заяви: „Чарли беше патриот, посветил живота си на каузата за открития дебат и на страната, която толкова много обичаше - Съединените щати. Той се бореше за свобода, демокрация, справедливост и за американския народ. Той е мъченик за истината и свободата и никога не е имало някой, който да е бил толкова уважаван от младите хора”.

Чарли Кърк многократно защитава правото за притежание на оръжия, заема твърда позиция срещу абортите и се обявява против равните права на жените и ЛГБТ общностите.

Редактор: Емил Йорданов