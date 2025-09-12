ПП–ДБ днес внасят вот на недоверие към правителството. Той ще бъде на тема „Правосъдие и вътрешен ред“, обяви Атанас Атанасов в кулоарите на парламента. Подписите са събрани и са от ПП–ДБ, МЕЧ и АПС.

„Кой ще ни подкрепи, ще видим в зала“, допълни Атанасов.

"Възраждане" призоваха ПП-ДБ, МЕЧ и АПС да подкрепят вота им на недоверие

Според Радостин Василев този вот има най-съществени мотиви и той очаква да бъде подкрепен от цялата опозиция.

Подкрепа заявиха и от „Величие“. „На 100 процента всеки вот на недоверие е добре дошъл за действията на това престъпно правителство“, коментира Ивелин Михайлов

„Възраждане” също обявиха в кулоарите, че ще се върнат за гласуването и ще подкрепят всички вотове.