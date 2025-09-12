Не само вината на нападателите, но и адекватността на първоначалната полицейска реакция са в центъра на скандала с пребития директор на ОДМВР - Русе комисар Николай Кожухаров. Темата коментираха бившият вътрешен министър Емануил Йорданов и бившият зам.-министър на МВР Филип Гунев в предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

Според Филип Гунев най-големият въпрос е свързан с „небалансираната“ и неотговаряща на обществените въпроси реакция на ръководството на МВР. „Единственото логично обяснение патрулите да не задържат младежите е, че така им е било разпоредено от самия директор, който в онзи момент не е осъзнавал тежестта на нараняванията си“, коментира Гунев. Той смята, че именно това и липсата на вътрешна проверка в МВР са породили съмнения, че „някой се е опитал да прикрие нещо“.

От своя страна бившият вътрешен министър Емануил Йорданов обясни, че към момента на инцидента полицаите най-вероятно не са имали информация за тежко увреждане и са третирали случая като нанасяне на леки телесни повреди. По думите му правната квалификация се променя драстично, едва след като става ясна реалната степен на нараняванията.

Йорданов беше категоричен и по друг въпрос – дали комисар Кожухаров е бил на служба. „Категорично е бил в служебно положение, защото не може полицаят да каже "работното ми време свърши" и да си продължи пътя, когато е свидетел на престъпление“, заяви той.

Редактор: Мария Барабашка