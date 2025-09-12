Апелативният съд във Велико Търново ще разгледа жалбите на четиримата младежи от Русе, задържани за побой над шефа на Областната дирекция на МВР в града.

18-годишният Жулиен Кязъмов, 19-годишният Виктор Иванов, 15-годишният ученик Станислав и Кирил Гочев на 18 години са обвиняеми за нашумелия случай с комисар Николай Кожухаров, който е с опасност за живота в болница след спречкване с младежите. Защитата на обвинените за тежка телесна повреда иска по-леки мерки за неотклонение от настоящите, поставени от Окръжен съд - Русе, а именно - постоянен арест.