След убийството на американския активист Чарли Кърк на университетски кампус в щата Юта на 10 септември, световноизвестният писател Стивън Кинг беше въвлечен в полемика заради свое погрешно изказване в социалната мрежа X. Авторът на "Дългата разходка" публикува пост, в който невярно твърди, че Кърк е призовавал за убийство с камъни на хомосексуални. Постът беше изтрит малко след публикуването, а Кинг впоследствие многократно се извини.

„Извинявам се, че заявих, че Чарли Кърк е подкрепял убийството с камъни на гей хора. Всъщност той демонстрира как някои хора подбират удобно библейски цитати. Сгреших, като не проверих фактите и извадих думите му от контекста“, написа Кинг в X на 12 септември.

Става въпрос за подкаст на Кърк от 2024 г., в който той критикува популярната детска YouTube личност Ms. Rachel заради интерпретация на Библията, според която стихът „възлюби ближния си“ от Левит трябва да се прилага и към ЛГБТ общността. В предаването си Кърк казва:

„Между другото, Ms. Rachel, може би трябва да отворите Библията си. В същата част на Левит, където пише за любовта към ближния, пише, че ‘онзи, който лежи с мъж, както с жена, трябва да бъде убит с камъни’. Просто казвам.“

Задържаният за убийството на Чарли Кърк: Какво знаем за мотивите му

Макар коментарът му да е бил критичен и провокативен, той не представлява призив към насилие, а по-скоро илюстрира двойния стандарт при тълкуването на религиозни текстове — нещо, което Кинг призна в последвалите си извинения.

► Сенатор Тед Круз: „Всички трябва да проявяваме уважение“

Първоначалният пост на Кинг предизвика силна реакция в социалните мрежи, включително и от сенатор Тед Круз, който го нарече „ужасен, зъл, извратен лъжец“. В отговор Кинг написа:

„Ужасният, зъл, извратен лъжец се извинява. Това получавам, когато чета нещо в Twitter без да го проверя. Повече няма да се повтори.“

По-късно сенатор Круз благодари на Кинг за извинението и подчерта, че въпреки политическите различия, уважението и добротата трябва да надделяват:

„Всички – от двете страни на политическия спектър – трябва да се отнасяме един към друг с уважение и човечност, дори когато не сме съгласни. Чарли правеше точно това всеки ден и го уважавах за това.“

► Кинг: „Моята грешка може да подтикне към насилие – и това е ужасяващо“

Писателят продължи да отговаря на критики, включително от биолога и коментатор Колин Райт, който отбеляза, че подобна крайна реторика може да насърчава насилие. Кинг отговори с още едно извинение, като призна сериозността на допуснатата грешка.

Извиненията идват на фона на политическото напрежение в САЩ след убийството на Чарли Кърк. Бившият президент Доналд Тръмп, в изявление, публикувано на 10 септември, обвини „радикалната левица“ за „тероризма, който се разгръща в страната“.

► Джими Кимъл: „Трагедията не трябва да се използва за политическа полза“

Популярният телевизионен водещ Джими Кимъл критикува Тръмп за това, че използва трагедията за политически цели, вместо да се опита да обедини американците в труден момент.

Доналд Тръмп ще удостои посмъртно Чарли Кърк с най-високото гражданско отличие в САЩ

► Контекст и следващи стъпки

Убийството на Чарли Кърк шокира политическите и медийните среди в САЩ. Заподозреният Тайлър Робинсън, 22-годишен мъж от Юта, беше задържан и срещу него ще бъдат повдигнати обвинения във вторник. Властите вече обявиха, че ще настояват за смъртна присъда, ако вината му бъде доказана.

Редактор: Дарина Методиева