-
Делото за малтретирания Адриан от Пловдив започва отначало и с нов съдебен състав
-
Задържан е заподозрян за убийството на Чарли Кърк (ВИДЕО)
-
Следовател Мариан Маринов в „Телеграфно подкастът”: Прегазвайки Христина и Марти, Бургазлиев видимо не натиска спирачка
-
Мъж насочи пистолет към шофьори на линейки в Бургас
-
Двама задържани за производство и разпространение на наркотици
-
В търсене на истината за побоя в Русе: Защо младежите не бяха задържани веднага
Прокуратурата на щата Юта вече обяви, че ще настоява за смъртно наказание на Тайлър Робинсън
Властите задържаха 22-годишния Тайлър Робинсън като основен заподозрян за убийството на известния активист Чарли Кърк. По данни на ФБР, Робинсън е бил идентифициран благодарение на съвместната работа на семейството му и органите на реда.
Тайлър Робинсън произлиза от семейство на ловци и е умеел отлично да борави с огнестрелно оръжие. Именно това, според разследващите, е помогнало при извършването на нападението по време на речта на Кърк в университет в Юта.
Задържан е заподозрян за убийството на Чарли Кърк (ВИДЕО)
Решаващ за задържането му се оказва бащата на Тайлър. След като вижда снимките на издирвания, разпространени от ФБР, той го разпознава и настоява синът му да се предаде. Робинсън обаче отказва и заявява, че би предпочел да се самоубие, отколкото да бъде арестуван.
Тогава бащата търси помощ от близък семеен приятел, който е пастор. Именно той подава сигнала до полицията, довел до залавянето на Тайлър.
Според източници от семейството в последните месеци Тайлър Робинсън е бил изключително политически ангажиран. Знаел е предварително за посещението на Чарли Кърк в университета и е коментирал събитието по време на вечеря. Роднина на заподозрения заявява, че той бил „изпълнен с омраза“, а на част от куршумите, използвани при нападението, е имало изписани послания с крайно съдържание.
Тайлър Робинсън остава в ареста без право на гаранция. Официални обвинения ще бъдат повдигнати във вторник. Прокуратурата на щата Юта вече обяви, че ще настоява за смъртно наказание.
Репортер: Галина Петрова
Повече гледайте във видеото.Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни