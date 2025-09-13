Властите задържаха 22-годишния Тайлър Робинсън като основен заподозрян за убийството на известния активист Чарли Кърк. По данни на ФБР, Робинсън е бил идентифициран благодарение на съвместната работа на семейството му и органите на реда.

Тайлър Робинсън произлиза от семейство на ловци и е умеел отлично да борави с огнестрелно оръжие. Именно това, според разследващите, е помогнало при извършването на нападението по време на речта на Кърк в университет в Юта.

Задържан е заподозрян за убийството на Чарли Кърк (ВИДЕО)

Решаващ за задържането му се оказва бащата на Тайлър. След като вижда снимките на издирвания, разпространени от ФБР, той го разпознава и настоява синът му да се предаде. Робинсън обаче отказва и заявява, че би предпочел да се самоубие, отколкото да бъде арестуван.

Тогава бащата търси помощ от близък семеен приятел, който е пастор. Именно той подава сигнала до полицията, довел до залавянето на Тайлър.

Според източници от семейството в последните месеци Тайлър Робинсън е бил изключително политически ангажиран. Знаел е предварително за посещението на Чарли Кърк в университета и е коментирал събитието по време на вечеря. Роднина на заподозрения заявява, че той бил „изпълнен с омраза“, а на част от куршумите, използвани при нападението, е имало изписани послания с крайно съдържание.

Тайлър Робинсън остава в ареста без право на гаранция. Официални обвинения ще бъдат повдигнати във вторник. Прокуратурата на щата Юта вече обяви, че ще настоява за смъртно наказание.

Репортер: Галина Петрова

Редактор: Дарина Методиева