Дебютантът Александър Василев донесе първа победа на България в двубоя с Финландия от Купа „Дейвис”, който се играе в Пловдив. Финалистът на US Open срази Ото Виртанен, №141 в световната ранглиста, с 6:3, 7:5 в откриващия мач от сблъсъка.

След много силния за него първи сет Василев бе сериозно затруднен във втория, но устоя на напрежението и даде преднина на българския отбор. В следващия мач Иван Иванов ще се изправи срещу Емил Русувуори.

Снимка: БТА

Мачът започна по-добре за Виртанен, който проби за 2-1. Радостта на финландеца обаче не продължи никак дълго. Василев установи пълен контрол върху играта и отговори с два последователни пробива, повеждайки уверено с 5-2. Финалистът от US Open затвори сета с подаване на нула за 6-3.

Втората част бе много по-оспорвана и продължи повече от час. Василев изостана с 0-2, но успя да върне пробива, като впоследствие равенството се запази до 5-5. И двамата опоненти показваха много качествен тенис, редувайки атаки от основната линия с добри излизания на мрежата.

Виртанен трябваше да показва повече хладнокръвие във важните моменти. На практика обаче се случи точно обратното – две поредни двойни грешки на финландеца подариха на Василев много важен пробив за 6-5. В последвалия гейм финалистът от US Open стигна до мачбол, който бе реализиран след топка в аут на Виртанен и така българският тенисист надделя с 6-3, 7-5 след малко под два часа игра.

„Изключително щастлив съм, че записах победа тук пред тази страхотна публика в Пловдив. Радвам се, че трибуните бяха пълни и хората не спряха да ме подкрепят. Това е мечтан дебют за мен. Имаше притеснение, но това не ми повлия. За първи път играя пред такава публика и всичко беше страхотно. Това е само началото и целта ни е да спечелим мачовете с Финландия”, каза финалистът от тазгодишното издание на Откритото първенство на САЩ при юношите.

Редактор: Габриела Винарова