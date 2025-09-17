Водният режим достигна и Ловеч, а шефът на местното ВиК дружество подаде оставка. Заради задълбочаващата се криза с безводието премиерът Росен Желязков свика Националния борд по водите, който трябва да решава спешно как да се справи с проблема, засегнал вече около 500 хиляди души в цялата страна.

40 дни след Плевен, Ловеч също мина на воден режим, въпреки че двата града са захранвани от един и същи водопровод - от Черни Осъм.

Директорът на ВиК-Ловеч подаде оставка

Кметът на Ловеч Страцимир Петков посочи, че съвместно с ВиК са предприети действия по ограничаване на количествата вода, необходими за захранване на града - за да бъде отложен режимът или да няма такъв. "С ВиК дружеството работим в много добър синхрон, вероятно смяната на директора е политическо решение. Надявам се с новия също да имаме добра комуникация. Режимът ни в момента е поносим - от 23 до 6 ч. - в тъмната част на денонощието. За една година успяхме значително да намалим необходимите количества вода - през 2024 г. бяха нужни 130 литра в секунда, а сега - 90. Спестени са около 40 литра - чрез ремонти, намаляване на налягането и подмяна на мрежата. Загубите са 50%, но на 70% са сменени вътрешните водопроводи", обясни Петков. И допълни, че над 90% град Ловеч разчита на Черни Осъм.

"Ако в следващите 5 години водопроводът не бъде сменен, може да се стигне до много сериозна водна криза. Ще се срещна с премиера и с Националния борд по водите, за да изчистим проблемите", допълни кметът.

Припомняме, че в Ловеч въведоха режим на водата заради продължителното засушаване и силното намаляване на дебита от водоизточниците на града. Водоподаването ще бъде осигурено от 06:00 до 23:00 часа. Въвеждат се и други ограничения – забранява се ползването на питейна вода за поливане на зелени площи, миене на балкони, улици и моторни превозни средства.

Деканът на Хидротехническия факултет в УАСГ доц. Петър Филков посочи, че подпочвените води са последният ресурс, който трябва да бъде използван. "Те се възобновяват с различен темп, не бива да се прекалява с твърде много водочерпене. По-плитките по-бързо се възстановяват, но нямат голям капацитет. Пловдив разчита на такъв тип водоснабдяване - със сондажи. Подземните води са решение само за аварийни случаи", подчерта Филков.

Премиерът Желязков свика Националния борд по водите

Председателят на Българската асоциация по водите Иван Иванов отбеляза, че за да се установи най-адекватното дългосрочно решение на водната криза в страната, е необходимо технико-икономически анализ. "Следва да се установи дали трябва да се вземе вода от Дунав, или да се черпи вода от Черни Осъм, както досега. Намаляването на загубите по водоснабдителната мрежа, както и мотивацията на хората да консумират по-малко вода, за да има повече налична, може да е част от решението. България е рекордьор по загуба на вода в Европа - 60% средно за страната, пресмятат се кубици на километри годишно. ЕК ни задължава до средата на януари да представим точно изчисление по индекса на течовете, защото директивата изисква да се сложат цели по държави, които ще се настоява да бъдат изпълнени", заяви Иванов.

Председателят на УС на "Български ВиК холдинг" инженер Лозко Лозев коментира, че в понятието "кражба на вода" влизат употребата от пожарни служби и технологични нужди при източване на водопроводите. "Загубата на вода по водопреносната мрежа е много голяма, което е основната причина за кризата. Не очакваме да се влоши режимът в Ловеч и околността. Намали се общото потребление на водата с всеобщи усилия. Няма изградени резервни водоизточници, но ще видим дали в спешен порядък може да се открие такъв", каза Лозев.

Повече по темата гледайте във видеото.