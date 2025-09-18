Снимка: БГНЕС, архив
Те обжалваха мерките „задържане под стража”
Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов и неговия съветник - Петър Рафаилов отново се изправят пред съда. Двамата продължават да са с постоянна мярка „задържане под стража” след заседанието на Софийския градски съд в петък.Адвокатите и на двамата обжалваха това решение.
В края на юни те бяха задържани по обвинение за участие в организирана престъпна група с цел корупция, длъжностни престъпления и подкупи. Според прокуратурата Барбутов оказвал натиск върху районните кметове на „Люлин” и „Младост”, за да изберат определени фирми в обществени поръчки. Заместник-кметът обещавал, че 6% от сумите щели да се върнат при тях. Според адвокат Ина Лулчева от момента на задържането на Барбутов и Рафаилов разследващите органи не са свършили почти нищо, с изключение на това да разпитат неколкократно районните кметове на „Люлин” и на „Младост”.Редактор: Ина Григорова
