-
Агресия в Бургас: Охранител рани с брадва инфлуенсър, търсил сметка за вдигната от паяк кола
-
Разлог запали свещичка за Иван - детето, което загина след падане от парашут
-
Месец след смъртта на малкия Иван в Несебър: В Разлог ще запалят свещичка в негова памет
-
Марти, който беше пометен от АТВ в "Слънчев бряг", е изведен от реанимация
-
Кола се вряза в кафе-закусвалня в Асеновград, помете маси и столове
-
Новият контрол по пътищата: Намалява ли средната скорост пътния травматизъм
Горят сухи треви и храсти
Пожар в София. Горят сухи треви и храсти, научи NOVA. Сигналът е подаден в 19:46 ч.
Огънят е в района на двора на УМБАЛ “Света Анна”. На място са изпратени две пожарни коли със седем служители.
Няма опасност за сградата на болницата. По-късно беше съобщено, че огънят е овладян. От полицията посочиха, че се е запалила трева и гума.
Последвайте ни