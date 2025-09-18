Пожар в София. Горят сухи треви и храсти, научи NOVA. Сигналът е подаден в 19:46 ч.

Огънят е в района на двора на УМБАЛ “Света Анна”. На място са изпратени две пожарни коли със седем служители.

Няма опасност за сградата на болницата. По-късно беше съобщено, че огънят е овладян. От полицията посочиха, че се е запалила трева и гума.