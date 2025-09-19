-
Екипът, ръководен от Фабиан Борнхорст, е в България до 23 септември като част от ежегодния преглед на икономиката
Парламентарната комисия по бюджет и финанси ще проведе среща с мисията на Международния валутен фонд днес. От финансовата институция са на посещение в България като част от ежегодния преглед на българската икономика.
Екипът на организацията, ръководен от Фабиан Борнхорст, е в България до 23 септември 2025 г. като част от консултациите, които се провеждат периодично с всички държави членки.
Теменужка Петкова: Асен Василев доведе до колапс публичните финанси на България
В програмата на служителите са включени срещи в Министерството на финансите, Българската народна банка, други министерства и държавни институции, както и с представители на частния сектор и неправителствени организации.Редактор: Мария Барабашка
