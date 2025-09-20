Снимка/Видео: Мартин Георгиев, NOVA
Огънят е обхванал площ от 1000 квадратни метра
Пожар в бившата рафинерия "Плама" - Плевен притесни плевенчани в събота следобед. Гъст черен дим продължава да се издига над града. Причината за пожара са пламъци от горящи треви, които са се прехвърлили в утайници на изоставеното предприятие, в което все още има отпадъчни петролни продукти.
Пожар в цех за пелети в Старозагорско
Огънят е обхванал площ от 1000 квадратни метра, но няма опасност да се разпространи. Три противопожарни автомобила са на място и го наблюдават докато петролните продукти доизгорят.
