Украинското военно разузнаване (ГУР) съобщи за успешна операция срещу руските окупационни сили в Крим, при която са унищожени три хеликоптера Ми-8 и мобилна радарна станция 55Zh6U Nebo-U. Информацията бе публикувана в Telegram и цитирана от „Киев Индипендънт“.

Хеликоптерите Ми-8 се използват за транспорт на войски и техника, разузнаване и бойна поддръжка, докато унищоженият радар е способен да открива стелт самолети и крилати ракети на големи разстояния, осигурявайки ключова информация за руските системи за противовъздушна отбрана.

Зеленски обяви предстояща среща с Тръмп

ГУР не разкри точната локация на удара. Крим, анексиран незаконно от Русия през 2014 г., остава основна цел на украинските операции срещу руската военна инфраструктура от началото на пълномащабната инвазия.

По-рано през септември украинското разузнаване съобщи за поразяване на други радарни станции и хеликоптери, като продължава системните удари срещу ключови военни обекти на Русия.

Редактор: Румен Лозанов