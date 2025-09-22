-
България се класира за четвъртфинал на Световното по волейбол
-
Денят на независимостта: Какви послания отправиха политиците за празника
-
Психолог: Не всички хора обичат свободата - напомня им, че са отговорни за изборите си
-
Игра на дронове: Какво цели Русия с провокациите си срещу европейски държави
-
Здравка Евтимова: Независимост днес е наличност на знания и умения след упорит труд и учене
-
Историк за значението на Деня на независимостта и какво печели България
Гледайте цялата емисия
Редактор: Станимира Шикова
Последвайте ни