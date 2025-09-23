Хърватия и светът на тениса скърбят за Никола Пилич, който си отиде от този свят на 86-годишна възраст, предаде Хърватската радиотелевизия.

Роден през 1939 г. в Сплит, Пилич изгрява на сцената като тенисист през 60-те и 70-те години на миналия век. Той е полуфиналист на "Уимбълдън" от 1967, като побеждава австралийската легенда Рой Емерсън. Шест години по-късно Пилич стига и до финал на турнир от Големия шлем - в Париж той отстъпва на Илие Настасе.

Today we bid farewell to Nikola Pilić, a coach, mentor, and visionary who left an indelible mark on the world of tennis.



His knowledge, dedication, and love for the sport will forever be part of our shared history. 🕊️💔 pic.twitter.com/zP3WZlwuZR — ᖴᖇᗩᑎI (@frani2312) September 23, 2025

Пилич е известен до голяма степен и с треньорската си кариера. Той извежда Хърватия до исторически дебютен триумф за Купа Дейвис през 2005 г. Уникално негово постижение е, че печели отборната надпревара за мъже с три различни страни - Западна Германия, Хърватия и Сърбия.

Никола Пилич е с основна заслуга за развитието на 24-кратния шампион от Шлема Новак Джокович в ранните години на сърбина.

Редактор: Цветина Петкова