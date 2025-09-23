На 22 септември, навръх Деня на Независимостта, Усман Дембеле закономерно беше избран за новия носител на "Златната топка". Нападателят на "Пари Сен Жермен" заслужи най-престижното индивидуално отличие във футбола както заради собственото си представяне, така и заради това на френския шампион, който стана за първи път в историята си победител в Шампионската лига.

На 28 години, Дембеле изкачи връх, за който вероятно само си е мечтал. Връх, до който стигна въпреки хората, които се съмняваха в него, подценяваха го и открито го критикуваха през годините. Той е роден във Франция, баща му малиец, а майка му от сенегалско-мавритански произход. Усман е израснал с две сестри и брат.

⇒ Дембеле стартира кариерата си в дубъла на "Рен", преди да заиграе за първия тим през 2015 г. Още тогава той демонстрира реализаторските си качества и бързо е забелязан от "Борусия Дортмунд", където остава само един сезон, преди да акостира в испанския колос "Барселона" за умопомрачителните 145 млн. евро. Цена, която и до днес повдига вежди, но цена, която каталунците платиха за услугите на обещаващия футболист, който през 2017 беше все още на 20 години.

⇒ Измъчван от контузии, на моменти откровено слаб на терена, престоят на Дембеле на "Камп Ноу" остава противоречив. Някакси големите очаквания към французина, подплатени и от парите, които "Барселона" хвърли за него, го обрекоха на трудни времена. Дембеле получи и номер 11 - носен преди това от Неймар, който пое в посока "Пари Сен Жермен".

След шест години в Каталуния Дембеле отиде именно във френската столица, за да облече екипа на ПСЖ. Не е пресилено да се каже, че именно за парижани той демонстрира най-доброто от себе си - от една страна, заради проекта на ПСЖ в момента, в който липсват звездните имена като Неймар, Лионел Меси и Килиан Мбапе, и от друга заради това, че самият Дембеле е в центъра на проекта - проект, който изкачи френския хегемон до върха в Шампионска лига това лято.

Затова не е и изненада, че Усман Дембеле вече има "Златна топка" в колекцията си. Не непременно, защото е най-добрият в света, а защото прогресът му през годините, стабилността в играта и постиженията на клубно ниво са налице. В десетката за "Златната топка" попаднаха още негови съотборници в ПСЖ, които щяха да са не по-малко заслужили да вземат приза - в това число Ашраф Хакими и Нуно Мендеш, както и бившите му съотборници Мбапе и Джанлуиджи Донарума, който наскоро отиде в "Манчестър Сити".

Тази "Златна топка" на Дембеле може да бъде знакова. След като миналата година халфът на Ман Сити Родри грабна наградата, сега тя отиде за друг футболист и това може да е тенденция в близките години - а именно период, пълен с разнообразни победители. Години наред феновете на футбола бяха свикнали с това две имена да доминират приза - Меси (8) и Кристиано Роналдо (5). Тези 13 "Златни топки" помежду им са спечелени в периода 2008-2023. Само бъдещето ще покаже дали отново ще видим играч, който да вземе наградата в две поредни години - за последно това прави Меси, макар и през 2019 и 2021 (2020 г. няма награден заради пандемията от коронавирус).

Колкото до втория в крайното подреждане Ламин Ямал. Крилото на "Барселона", който преди малко повече от два месеца навърши 18 г., а вече е шампион на Ла Лига, както и европейски първенец с Испания. Суперталантът тепърва ще печели отличието, вероятно повече от веднъж, така че второто му място не бива да го разочарова или обезкуражава. Ямал върви по траектория, в която до година-две ще е със "Златна топка" предвид и голямата вероятност отборите, в които се подвизава на клубно и национално ниво, да печелят трофеи. А нека не забравяме, че Меси и Роналдо са отвъд 20-те си години, когато печелят за първи път приза.

"Златната топка" неведнъж е била критикувана като награда заради субективизма в решението кой е най-добрият. Последният беше определен вчера и се казва Усман Дембеле - нещо немислимо в очите на мнозина преди години. Нападателят на ПСЖ извървя дълъг път, а само сезонът, който наскоро започна, ще ни покаже дали Дембеле има сили да запази трона си. Дотогава клубният футбол и евротурнирите ще вървят с пълна сила, а идното лято е и Мондиал 2026 в САЩ, Мексико и Канада. Достатъчно поле за изява за всеки, който е готов да стане новият носител на "Златната топка".

Нападателят на ПСЖ Усман Дембеле се изказа ласкаво за своя конкурент за "Златната топка“ Ламин Ямал.

28-годишният французин спечели наградата за най-добър футболист за сезон 2024/25, докато 18-годишният испанец завърши втори в гласуването за „Златната топка“.

"Как се чувствах относно съревнованието с Ламин Ямал? Много добре. Гледахме как Ламин Ямал играе през целия сезон; той е изключителен играч с огромна зрялост. Ако всичко върви добре, той ще спечели трофеи като „Златната топка“. Имаше и други конкуренти и беше страхотна борба“, каза Дембеле.

През сезон 2024/25 Дембеле изигра 53 мача за ПСЖ във всички турнири, отбелязвайки 35 гола и давайки 16 асистенции. С парижани той спечели френската лига, Купата на Франция и Суперкупата, както и Шампионската лига.

По-рано бащата на Ямал, Мунир Насрауи, заяви, че организаторите на „Златната топка“ са причинили емоционални вреди на сина му.

