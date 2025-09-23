-
Освободиха българина с двойно гражданство, който беше мобилизиран принудително в Одеса
-
Бойко Борисов: Заявявам готовност да съдействам за завръщането на Любомир Киров в България
-
Бащата на българина, принудително мобилизиран в Украйна: Отвлякоха го пред къщата на майка му
-
Българин с двойно гражданство е бил мобилизиран принудително в Одеса
-
Борис Бонев за казуса с ремонта на "Топлофикация": Ще се вземе огромен заем, а парите ще бъдат откраднати
-
Калина Сакскобургготска с окончателна присъда за шофиране в нетрезво състояние
Гледайте цялата емисия
Редактор: Станимира Шикова
Последвайте ни