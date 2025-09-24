Важно е да се отбележи, че МВФ прави и някой констатации за това какво се случва в страната ни преди да стигне до препоръките. Най-важните от тях са далеч по-рационални и дългосрочни от вдигането на данъците, на което всички се нахвърлиха сляпо. Това заяви в предаването „Пресечна точка” главният икономист на Института за пазарна икономика Лъчезар Богданов, коментирайки препоръките в заключителния доклад на мисията на Международния валутен фонд в България.

Той обясни и кои са някои от важните препоръки на МВФ към страната ни: Бюджетът финансира икономическа експанзия, вместо да я охлажда – увеличава вътрешното търсене, което води до по-висока инфлация; Ръстът на разходите за заплати в публичния сектор е рекорден за Европа – над 20% на годишна база, далеч над ръста в частния сектор; Кредитната експанзия, особено при ипотеките, допълнително нагрява вътрешното потребление; Ръстът на разходите далеч изпреварва производителността, а структурни реформи липсват.

Богданов обясни, че ако продължи тази политика на високи текущи разходи без компенсиращи приходи или структурни съкращения, България неизбежно ще бъде принудена да повиши някои данъци. А МВФ е ясен - ако не се овладеят разходите, приходната част ще трябва да се „закърпи“ с данъчни корекции.

Според него фондът не настоява сляпо за вдигане на данъци и замразяване на доходи. "Това е нещо, към което всички се нахвърлиха сляпо. Но важните препоръки са далеч по-рационални и дългосрочни", категоричен е той.

И обясни, че МВФ препоръчва оптимизиране на публичния сектор - не „замразете заплатите“, а замразете разходите за персонал чрез по-добро управление и дигитализация. Въпреки спада в работоспособното население и инвестиции в електронни услуги, броят на заетите в администрацията не намалява.

Освен това фондът съветва и за разумно управление на публичните средства. Не просто „давайте повече пари“ за сектори като образование, а харчете така, че да има реален ефект – по-висока грамотност, умения, производителност.

Освен това, според икономиста, за да расте частният сектор, трябва ясна регулаторна рамка, по-малко административни тежести и предвидимост. Това ще позволи устойчив ръст на доходите без натиск върху бюджета.

