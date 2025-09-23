Снимка: iStock
-
България трябва да води политика по затягане на фиска, препоръчаха още от Международния валутен фонд
Ще скочат ли данъците у нас? Очаква се Международният валутен фонд да представи днес финалните си изводи от наблюденията над стараната ни.
Припомняме, че в петък Фондът направи извод, че България трябва да премине към прогресивна данъчна система, премахване на максималния осигурителен доход, увеличаване на вноската за пенсионно осигуряване и овладяване на разходите за възнаграждения в публичния сектор.
Ще приеме ли властта препоръките на МВФ за по-високи данъци и осигуровки
България трябва да води политика по затягане на фиска, препоръчаха още от Международния валутен фонд.
