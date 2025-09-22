Снимка: iStock
-
Равносметка на Черноморския туризъм: Летните резервации продължават и през октомври
-
„Еврото – въпроси и отговори”: Как ще различаваме евроцентовете от сегашните стотинки?
-
КНСБ: В малките магазинчета е по-евтино
-
МВФ: Възможно е България да надхвърли бюджетния дефицит тази и следващата година
-
Радомир Чолаков: Ако има увеличение на цените, то не се дължи на еврото
-
ЕС спира руския петрол: Какво следва за Европа и България
Коментар на Владимир Сиркаров и Щерьо Ножаров
МВФ посочи, че България трябва да премине към прогресивна данъчна система, премахване на максималния осигурителен доход, увеличаване на вноската за пенсионно осигуряване, овладяване на разходите за възнаграждения в публичния сектор, както и преосмисляне на модела в социалните разходи, където много плащания са обвързани с размера на минималната или средна работна заплата в страната. Темата коментираха финансистът Владимир Сиркаров и икономистът Щерьо Ножаров в „Здравей, България”.
МВФ: Възможно е България да надхвърли бюджетния дефицит тази и следващата година
Сиркаров посочи, че от управляващото мнозинство са заявили, че пропорционалният, т.нар. подоходен данък, няма да се променя, а също така няма и да се премахне максималният осигурителен праг. По негови думи обаче ограничаването на разходите и преосмисляне на методологията за увеличаване на МРЗ са положителни и те вече е трябвало да се случи.
Ножаров каза, че дефицитът в края на годината ще надхвърли 3%. Той посочи, че увеличените заплати в Министерството на отбраната и разходите за въоръжение не трябва да се включват към дефицита. По негови думи вдигането на осигуровките не е решение за увеличаването на инвестиции. И допълни, че приходите от имотните данъци са 0,3% от БВП, а в Европейския съюз са 1,9%.
Ножаров посочи още, че ако имаме висок икономически растеж, при вдигането на заплатите няма да има инфлация. Той обясни, че в администрацията има незаети 10% работни места, които не са заети, но се отпускат средства за тях, а те след това се преразпределят за бонуси.
Сиркаров изрази мнение, че бюджетната политика е свързаната много често с политически цели. Той допълни, че е необходимо да направим реформи по отношение на начина на бюджетиране и „корупционните кранчета”, от които изтича солиден ресурс – „стигаме до милиарди годишно”.
Повече гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
Последвайте ни