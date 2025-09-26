Нашият отбор излиза в ролята на фаворит. Това е моментът, в който те трябва да покажат, че като фаворити могат да спечелят, сподели в ефира на “Здравей, България” президентът на волейболен клуб “Левски” Давид Давидов.

България е на полуфинал на Световното първенство по волейбол за мъже след феноменален обрат и победа срещу САЩ. Волейболистите ни губеха с 0 на 2 гейма, но успяха да обърнат мача и спечелиха с 3:2 гейма.

По думите на Давидов дали ще победят зависи от нашия отбор. “На теория ние сме по-качествения състав. Въпрос е на настройка, на ден адекватна почивка”.

“Това е много дълъг период на изключително тежка волейболна работа. Връщам се на една среща преди 3 години след приключване на предното Световно първенство, на което завършихме на 20-та позиция, загубихме всичките си мачове в групата. Нещата не изглеждаха никак розови тогава. Трябваше ни много вяра, че въпреки този резултат, ние тръгваме в някаква посока. Знаехме го, но беше трудно това да бъде обяснено и разбрано от широката публика”, каза президентът на волейболен клуб “Левски”.

“Изключително сме щастливи, че 3 години по-късно полюсът е обратен. Емоциите са страхотни, ентусиазмът е навсякъде и се говори за волейбол. Това носи огромно удовлетворение на всеки, който е ангажиран с този спорт”, обясни той.

Ролята на Бленджини за успеха на отбора

Спортният журналист на NOVA Тодор Христов каза, че най-дългата тренировка, откакто селекционер на националния отбор е Джанлоренцо Бленджини, е била 3 часа. “Волейболистите стояха в залата и изпълняваха всяко нещо, което той каже. Този треньор, който е извел Италия до финал на Олимпийски игри и е изключително ангажиран да работи с младите български волейболисти, не е тук само защото ще вземе заплата. Това си личи и отстрани”.

По думите му спортистите не обичат да говорят за късмет, защото знаят какво са положили като усилия. “Вчера може би трябваше малко настройка след втория гейм, за да заиграе отборът, както може да играе, Александър Николов да започне да прави точки по начина, по който може да играе”, коментира той и добави, че Николов най-вероятно ще остане най-резултатния играч на първенството. “Много трудно може да бъде изместен”.

“Визитката на Бленджини показва, че той е един изключителен професионалист. Огромната разлика при него е свързана с дълбочината, в която той навлиза относно работата, с която се захваща, широкия поглед във волейбола в България изобщо и всичките състезатели, с които той би могъл да работи в дългосрочен период”, каза Давид Давидов.

“Няма компромис по отношение на дисциплина, работа и ангажираност спрямо националния отбор. Много въпроси имаше около това как е направен изборът му за състезатели, но една от основните характеристики е, че всеки от тях е наясно, че трябва да понесе всичко, което той очаква без възражения”, допълни той.

В ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS треньорът на волейболен клуб ЦСКА Александър Попов коментира успеха и перспективите пред българския волейбол.

„Това е национална гордост – успех в спорт, който се играе на най-високо ниво в целия свят. И нещо повече – вярвам, че този отбор има потенциал да постигне още по-голямо постижение в следващите дни,“ заяви Попов. По думите му момчетата са показали зрялост и характер, а успехът е резултат от съчетание на добра организация, правилен избор на треньор, доверие към състезателите и добър микроклимат в отбора.

Архитектите на победата

Попов отдаде заслуженото на треньорския щаб, състезателите и ръководството, които са изградили стабилна структура и условия за подготовка. „Тези млади момчета надскочиха очакванията на всички – не само на България, но и на света,“ каза той.

Уроците от миналото – да не изпуснем момента

Треньорът припомни, че след последния голям успех преди 19 години не е било направено достатъчно, за да се капитализира постижението. „Сега е моментът федерацията и държавата да застанат зад волейбола и да осигурят устойчиво развитие, така че следващият голям успех да не чакаме още две десетилетия,“ подчерта той.

Поглед към полуфинала

На полуфинал България ще се изправи срещу Чехия, а според Попов това е шанс, който отваря вратите за нещо историческо. „Сега сме фаворити. Това е различно предизвикателство – психологическо и спортно. Но вярвам, че момчетата са калени и ще се настроят правилно,“ каза той.

„Всичко зависи от нас“

Попов изрази оптимизъм, че отборът има сили да стигне не само до медал, но и до нещо по-голямо. „Отборът е сплотен, мотивиран и показва изключителни качества. Всичко зависи от нас,“ обобщи той.

Успех и извън залата

Попов съобщи и добрата новина, че бъдещата метростанция на бул. „Чипка“ ще носи името на ЦСКА – решение, което той нарече „голям успех на гражданското общество“.

