Бутиковите тикви превземат българския пазар. Новият сорт се появява за пръв път у нас и засега се отглежда само в Южна България. Редките и впечатляващи тикви са с произход от Япония, Китай, Америка и Европа.

Семейство Кабурови от пазарджишкото село Мало Конаре отглеждат тикви от близо 15 години. Те са засели 600 декара.

„Реколтата тази година не е от най-добрите, поради това, че имаше много топли дни през изминалото лято. Те си дадоха своето отражение и доста от културата ни се разболя. Това са не по-малко от 30–40% от продукцията ни. Тиквата не е от най-капризните култури – ако ѝ дадеш всичко, което ѝ се полага, и в точния момент, тя ще ти се отблагодари”, заявява земеделският производител Иван Кабуров.

За първи път тази година семейството отглежда редки и екзотични видове.

„Много трудно се сдобих със семената тази година. След като пристигнаха при мен в България, ги дадох на специална отопляема оранжерия, в която да ми направят разсадът”, споделя Десислава Кабурова.

Сега тя се радва на изобилие от екзотични видове. Хит на пазара в момента е японската тиква „Хокайдо” – с вкус, наподобяващ печени кестени.

„Тя е най-желаната на българския пазар и изобщо на световно ниво, защото се води един вид витаминозна бомба за човешкия организъм. Тоест в нея са съхранени и съчетани всички витамини и минерали, които могат да съществуват, събрани накуп в една тиква. И за това тя е толкова желана сред малки и големи, и най-вече сред ценителите на здравословната кухня, по-конкретно за любителите на крем супите”, казва земеделският производител.

Тази тиква се предпочита от младите майки за бебетата.

„С цел захранване на своите дечица. Избират я за първите лъжички, защото е богата на много витамини – А, Е, С и бета-каротин, които са полезни за развитието и растежа на най-малките дечица”, добавя Десислава Кабурова.

В менюто на луксозните ресторанти за направата на по-специални ястия шеф готвачите използват тези бутикови тикви, които са американски.

„По-сладката тиква е жълтата. С една такава жълта тиква един човек спокойно може да се нахрани, докато тук размерът и обемът е двойно по-голям. Това прилича на голям чесън, но не е. Нарича се „Бейбибу” и произходът ѝ е от Америка. Това е тиква – специален сорт, който съм го произвела тази година, за най-малките – за от 6 месеца до 1 годинка дечицата, които си правят есенните фотосесии покрай празника Хелоуин”, казва тя.

А за наближаващия празник най-много се търси така наречената хелоуинска тиква. Тя стига размери от 4 до 6 килограма. Тиквата е наситено оранжева и служи само за декорация. За това у нас не се отглежда масово. И за да придаде уникалност на първите бутикови тикви, които е произвела, Деси решила да изрисува някои от тях. Сега служат за украса в молове, търговски центрове, ресторанти, хотели и офиси.

„Търсени са и за семейни фотосесии от семействата, за да запечатат своите есенни усмивки във фотостудиата в цялата страна. А за първи път тази година отглеждам бялата „хелоуинка” в България, която се търси с цел рисуване”, споделя Деси.

Заради по-ниските добиви с 40% тази есен цените на традиционните тикви, които обичаме да консумираме, ще са с 20% по-скъпи, казват производителите.

„Стандартната ядлива тиква в момента се търгува около 1.50 лева във веригите и на пазарите, а от нас излиза на около 70 стотинки. Другата, която е декоративна тиква за украса и декорация, се търгува на 3,50–4 лева във веригите, от нас излиза около 2,50–3 лева”, допълва производителката.

