След близо две десетилетия на очакване българският волейбол отново е на върха. След страхотния обрат на лъвовете срещу САЩ Международната федерация по волейбол отдаде огромно признание на братята Александър и Симеон Николови. Според анализа именно те „променят играта“ – не просто с точки и статистика, а с характер, енергия и ново лице на националния ни отбор. Как се отглеждат шампиони и какво означава успехът за семейството на Александър и Симеон?

След 19 години на 10 000 километра оттук, се случи чудото. България отново изригна на световната волейболна сцена, а в центъра на този подвиг блестят братята Александър и Симеон Николови. Алекс е 21-годишният реализатор с удари като гръм, а Мони - едва 18-годишен, но вече диригент на отбора със зрялост, каквато рядко се вижда.

Зад месеците тежка подготовка, лишения и пълно посвещение стои голямото волейболно семейство на момчетата. Баба Ани, както предпочита да я наричаме, е Ангелина Шопова - майката на Мая Николова и бивша волейболистка, която е до момчетата през целия им живот. Жената споделя, че е много щастлива и горда с внуците си.

Тя разказва и за най-ранните години на момчетата, още когато цялото семейство отива в Япония, докато баща им Владо играе в японския отбор Toray Arrows през сезон 2006/2007. С умиление баба Ани разказва и за малките радости, които са поддържали енергията на Алекс и Мони и са оставили скъпи спомени у тях. Тя е треньор цели 41 години и тежкият режим не ѝ е чужд, но признава колко обича да вижда внуците си да се забавляват.

Вуйчо им Петър Шопов, който също е бивш волейболист и главен треньор на женския отбор в „Левски” (София), не скрива, че играта на момчетата му влияе по особен начин. „Не мога да гледам момчетата. Връщат ме във времето, когато бях просто фен”, казва той. След като емоциите отминат, Петър все пак успява да оцени играта на Алекс и Мони, както и нагласата им по време на мачове

