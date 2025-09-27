Президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев се включи на живо в ефира на „Събуди се“ от Филипините, часове преди националният отбор да изиграе полуфиналния си мач на Световното първенство. „Вълнението е голямо, но момчетата са концентрирани. Треньорът постоянно им напомня да мислят не за това, което вече е постигнато, а за всяка следваща топка“, подчерта Ганев.

Той разкри, че е говорил с играчите само след победата над САЩ, за да не ги разсейва от подготовката. „Концентрацията в отбора е на максимално ниво. Щабът е свършил отлична работа – технически и тактически са готови. Остава само да излязат и да покажат играта, която тренират“, заяви президентът на федерацията.

Според Ганев младостта на тима е по-скоро предимство. „Чехите не бива да бъдат подценявани, защото щом са стигнали до този етап, значи имат качества. Но нашата най-голяма сила е колективът – тези момчета са заедно, защото вярват, че могат да побеждават“, каза той.

Ганев подчерта, че 10 от 14-те състезатели играят за първи път на Световно първенство, а този състав е заедно едва от тази година. „Имаме ясна цел – Олимпиадата 2028 в Лос Анджелис. Постепенно следваме стъпките, за да стигнем до там, а досегашните резултати показват, че сме на прав път“, заяви той.

Президентът на БФВолей припомни и решението на ръководството да привлече треньор от ранга на Кико Бленджини, който работи целогодишно само с националния отбор. „Това беше голямо предизвикателство и инвестиция, но знаехме, че успехите ще дойдат. Може би не очаквахме да се случи толкова бързо, но колкото по-рано – толкова по-добре“, отбеляза Ганев.

Той направи паралел с футбола, като подчерта, че ключът е в работата с подрастващите. „Само за пет години имаме девет медала при подрастващите от световни и европейски първенства. Ограничихме броя на чужденците в първенството до трима, за да дадем шанс на младите български състезатели да се развиват“, обясни той.

В края на разговора Любомир Ганев отправи пожелание към националите: „Да са здрави, да се борят за всяка топка, да слушат треньора и щаба и да продължават напред, защото го заслужават“.

Редактор: Калина Петкова